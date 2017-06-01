Сергей Дмитриев: С оптимизмом смотрю на приход Манчини

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев прокомментировал назначение итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

«Зенит» искал замену Мирче Луческу и нашел Манчини. До этого был Лучано Спаллетти, и, видимо, по этому пути и идут. Политика клуба настроена на иностранцев. Уже в процессе сезона мы увидим, какую тактику он привьет клубу, кого оставит в команде, кто уйдет, кого купят. Думаю, что при нем неплохо выступали команды, и я с оптимизмом отношусь к этому назначению», - цитирует Дмитриева агентство «Р-Спорт».

Ранее итальянец работал в таких командах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».