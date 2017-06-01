Михаил Боярский: Приход Манчини не означает, что «Зенит» будет играть лучше
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актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что он думает о назначении
Роберто Манчини главным тренером команды.
«Пока Манчини не приступил с своим обязанностям, ничего сказать
нельзя - цыплят по осени считают. Луческу низкий поклон за то, что он сделал
для «Зенита» и третье место - не самое последнее.
Манчини удостоен большого количества регалий, но это не значит, что клуб будет играть лучше. Если к вам придет Станиславский, это не значит, что ваш театр будет самым лучшим в стране», - цитирует Боярского ТАСС.
Напомним, 28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу. Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.