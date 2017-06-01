Михаил Боярский: Приход Манчини не означает, что «Зенит» будет играть лучше

Известный актер, болельщик «Зенита» Михаил Боярский рассказал, что он думает о назначении Роберто Манчини главным тренером команды.

«Пока Манчини не приступил с своим обязанностям, ничего сказать нельзя - цыплят по осени считают. Луческу низкий поклон за то, что он сделал для «Зенита» и третье место - не самое последнее.

Манчини удостоен большого количества регалий, но это не значит, что клуб будет играть лучше. Если к вам придет Станиславский, это не значит, что ваш театр будет самым лучшим в стране», - цитирует Боярского ТАСС.

Напомним, 28 мая «Зенит» расторг контракт с предыдущим главным тренером команды Мирчей Луческу. Манчини за свою тренерскую карьеру возглавлял «Лацио», «Фиорентину», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай», становился трижды чемпионом Италии и выигрывал английскую премьер-лигу.