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Сергей Фурсенко: «Зенит» обязан каждый год играть в Лиге чемпионов

Максим Шитиков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

 Генеральный диретор «Зенита» Сергей Фурсенко рассказал о задачах нового главного тренера команды Роберто Манчини в Петербургском клубе.

- Почему у Манчини такой долгосрочный контракт?
- Молодой, активный, очень амбициозный тренер. Его амбиции очень хорошо рифмуются с тем, что мы хотим. Поэтому сам по себе тренер такой, что надо радовать российских болельщиков - в частности петербургских. Я не вижу вопросов с этим.

- Какая цель стоит в дебютном сезоне?
- Создать команду.

- А попадание в еврокубки?
- Давайте сначала сделаем команду. Мое глубокое убеждение - важна красивая игра. Если она есть - тогда болельщик идет на стадион. Если он есть - значит, цели, к которым стремится руководство клуба, достигнуты. Если игра будет так себе - мы наш стадион никогда не наполним. Но сами понимаете, какая будет поддержка при полном стадионе. Думаю, это взаимный процесс.

- Результат «Зенита» в прошлом сезоне считаете достойным?
- Как может радовать руководство третье место? Только первое всегда. Лига чемпионов - тот турнир, в котором мы обязаны играть каждый год.

- Что значит «создать команду»? Ведь есть же цель - вернуться в Лигу чемпионов.
- Мы туда вернёмся. Иного варианта даже не рассматриваем. 

- Переговоры с Манчини как бы оценили? Легкие или сложные?
- Я знаю Манчини очень давно. Собирался пригласить его в сборную ещё до Адвоката, но как-то не получилось. Как мне кажется, это тренер той квалификации, который необходим Санкт-Петербургу. А переговоры... Любые переговоры проходят непросто, - передает слова Фурсенко корреспондент «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два.

Фурсенко принимает участие в петербургском международном экономическом форуме, который проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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