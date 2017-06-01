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Геннадий Тимченко: Снижение потолка зарплат в КХЛ – наша стратегическая задача

Источник:  ТАССКомментарии

Председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко обозначил стратегическую задачу лиги.

«В перспективе – да (нужно снижать потолок), но не сейчас. Сейчас у клубов подписаны контракты, как мы будем заставлять их снижать зарплаты, если контракты подписаны на два года. В настоящий момент это невозможно, но это наша стратегическая задача», – приводит ТАСС слова Тимченко.

Напомним, ранее руководство КХЛ объявило, что в сезоне 2020/2021 потолок зарплат должен быть понижен до отметки в 600 миллионов рублей с исключением по принципу «две звезды на клуб» и сохранением льгот в виде 20 процентов по индивидуальным бонусам и премиям за призовые места.

В следующем сезоне потолок зарплат составит 900 миллионов.

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