В Казани пройдет «Кубок вызова TNA» по трем дисциплинам

читайте также

Игроки Virtus.pro раскритиковали новый патч в Dota 2 Игроки Virtus.pro Владимир «No[o]ne» Миненко и Илья «Lil» Ильюк раскритиковали новый патч в Dota 2.

Valve объявила о старте конкурса короткометражек Компания Valve объявила о начале конкурса короткометражных фильмов по Dota 2.

Natus Vincere покинула ESL Pro League Season 5 Завершился групповой этап пятого сезона ESL Pro League.

Planet Odd прошла на LAN-финал DreamLeague Season 7 Команда Planet Odd стала победителем американского дивизиона DreamLeague Season 7.

В Dota 2 на время ввели систему с исключением 25 случайных героев Valve выпустила обновление для Dota 2, в котором на время ввела новую систему Ranked All Pick.

RuHub опубликовала видеообзор Yota Arena Студия RuHub на своем канале опубликовала видеообзор киберспортивного комплекса Yota Arena.

Игроки Thunderbirds присоединились к организации Planet Odd Мальтийская организация Planet Odd подписала состав команды Thunderbirds.

Состав Elements Pro Gaming покинули два игрока Юре «Pingvincek» Плесей и Урош «Swiftending» Галич покинули состав Elements Pro Gaming по Dota 2.

На канале Na'Vi появилось очередное видео с буткемпа команды по CS:GO Natus Vincere на своем канале опубликовала очередной ролик с буткемпа команды по CS:GO.

Cyber Anji прошла в закрытую квалификацию к Galaxy Battles Команда Cyber Anji выиграла открытую квалификацию к турниру Galaxy Battles.

Team Empire пробилась на The Summit 7 Коллектив Team Empire выиграл турнир LootBet Invitational.

Павел Занозин станет ведущим EPICENTER: Moscow Организаторы EPICENTER: Moscow представили ведущих турнира.

В штате Невада легализовали ставки на киберспорт Губернатор штата Невада Брайан Сендовал подписал законопроект, который легализовал ставки на киберспорт. Он вступит в силу с 1 июля.

Кристоффер «P1noy» Педерсен перешел в Virtus.pro Датчанин Кристоффер «P1noy» Педерсен присоединился к составу Virtus.pro по League of Legends.

Virtus.pro и Natus Vincere сыграют на Adrenaline Cyber League 2017 Анонсирован турнир Adrenaline Cyber League 2017 по CS:GO.

Анонсирован список комментаторов EPICENTER: Moscow Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав комментаторов русскоязычной студии.

Virtus.pro заняла седьмое место в обновленном рейтинге команд по CS:GO Портал HLTV.org обновил рейтинг команд по Counter-Strike: Global Offensive.

XBOCT и Dread вошли в состав студии аналитики EPICENTER: Moscow Организаторы турнира EPICENTER: Moscow анонсировали состав студии аналитики.

The Manila Masters: праздник для каждого На выходных в Маниле завершился крупный турнир по Dota 2.В этом материале мы расскажем о том, как это было