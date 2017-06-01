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В Казани пройдет «Кубок вызова TNA» по трем дисциплинам

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Белорусская федерацией киберспорта совместно с руководством Республики Татарстан проведет открытый киберспортивный чемпионат «Кубок вызова TNA».

В чемпионате приму участие команды из России, Беларуси и Азербайджана. Турнир пройдет по дисциплинам Dota 2, Counter-Strike: Global Offensive и World of Tanks. 

Предварительная онлайн-квалификация состоится во второй половине лета. В финальной стадии чемпионата сыграют 30 коллективов – по 10 в каждой дисциплине.

LAN-финал пройдет с 3 по 5 ноября в городе Казань, на «Татнефть Арена» – домашней арене хоккейного клуба «Ак Барс». Общий призовой фонд соревнований составит 60 000 долларов.

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