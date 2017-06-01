Смолов во второй раз подряд признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне

Форвард «Краснодара» Федор Смолов выбран лучшим игроком команды в сезоне 2016/2017 по итогам голосования болельщиков на официальном сайте клуба.

За 27-летнего нападающего проголосовало 35,9 процента участников опроса. Второе место занял защитник Андреас Гранквист (27,3%), третье – голкипер Андрей Синицын (6,8%).

В нынешнем сезоне Смолов во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром премьер-лиги. В 22 матчах форвард забил 18 голов. Также на его счету шесть голов в восьми матчах Лиги Европы и один гол в одном матче Кубка России.

Добавим, что год назад Смолов также занял первое место в голосовании болельщиков по определению лучшего игрока сезона.