Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Президент Ингушетии: Республика попытается укрепить позиции в рейтинге самых активных спортивных регионов Северного Кавказа

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о развитии спорта в регионе.

- В Ингушетии есть великолепные горнолыжные трассы. Мы построили трассу на 1400 метров высотой 760 метров. Там мы уже провели чемпионат России для глухонемых по гигантскому слалому. Положительная динамика есть, с каждым днем все больше людей там занимается. Там же построено два бассейна: открытый и закрытый, чтобы всем было комфортно. И местным, и приезжим, да и сборная России могла бы приехать. Кстати, у нас уже есть первые результаты: впервые за долгие годы на детском чемпионате России по плаванию принимали участие наши ингушские ребята. 
В прошлом году наш регион в вашем рейтинге попал в тройку самых активных спортивных регионов Северного Кавказа, поэтому в этом году мы попытаемся не только не упасть в рейтинге, но и укрепить наши позиции. Кстати, 12 июля начинается чемпионат России по вольной борьбе, куда мы всех очень приглашаем и ждем, - сказал Евкуров в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Глава Ингушетии выиграл парусную регату, приуроченную к годовщине воссоединения Крыма с РоссиейГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров стал победителем гонки VIP-персон в рамках парусной регаты «Русская весна» в Севастополе, приуроченной к годовщине воссоединения Крыма с Россией, сообщает «Российская газета».Глава Ингушетии призвал болеть против российского борца Садулаева в финале ОлимпиадыГлава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров заявил, что в финале турнира по борьбе в весе до 86 кг на Олимпиаде будет болеть против россиянина Абдулрашида Садулаева и сказал, что так сделает и вся республика. Он намерен поддерживать Зелимхана Картоева, который принял турецкое гражданство и взял имя Селим Яшар.
Футбол
Смолов во второй раз подряд признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне
Футбол
Сергей Фурсенко: «Зенит» обязан каждый год играть в Лиге чемпионов
Хоккей
Геннадий Тимченко: Снижение потолка зарплат в КХЛ – наша стратегическая задача
Футбол
Сергей Фурсенко: У «Зенита» уже есть два стадиона, зачем третий?
все новости
Евкуров Юнус-Бек
Евкуров Юнус-Бек