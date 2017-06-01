Президент Ингушетии: Республика попытается укрепить позиции в рейтинге самых активных спортивных регионов Северного Кавказа

Президент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров рассказал о развитии спорта в регионе.

- В Ингушетии есть великолепные горнолыжные трассы. Мы построили трассу на 1400 метров высотой 760 метров. Там мы уже провели чемпионат России для глухонемых по гигантскому слалому. Положительная динамика есть, с каждым днем все больше людей там занимается. Там же построено два бассейна: открытый и закрытый, чтобы всем было комфортно. И местным, и приезжим, да и сборная России могла бы приехать. Кстати, у нас уже есть первые результаты: впервые за долгие годы на детском чемпионате России по плаванию принимали участие наши ингушские ребята.

В прошлом году наш регион в вашем рейтинге попал в тройку самых активных спортивных регионов Северного Кавказа, поэтому в этом году мы попытаемся не только не упасть в рейтинге, но и укрепить наши позиции. Кстати, 12 июля начинается чемпионат России по вольной борьбе, куда мы всех очень приглашаем и ждем, - сказал Евкуров в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».