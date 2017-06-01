Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан
Гаррос» между россиянкой Еленой Весниной и американкой Варварой Лепченко
завершился победой россиянки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 6:0 в пользу
Весниной.
Матч продолжался два часа и четыре минуты. Обе теннисистки сделали по три эйса. У американки больше двойных ошибок – четыре против двух.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Веснина Е. (Россия) - Лепченко В. (США) - 4:6, 6:3, 6:0
Место и дата
01 июня 15:15, , Онлайн-трансляция
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