Александр Панов: Манчини – специалист серьезного уровня

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Панов прокомментировал назначение итальянца Роберто Манчини на пост главного тренера сине-бело-голубых.

«Пойдут ли под Манчини звездные футболисты? Обычные игроки могут пойти к обычному тренеру. Для спортсмена с именем, разумеется, играет роль известность тренера, его репутация и послужной список.

Манчини - очень серьезный специалист, обладающий репутацией мирового уровня. Однако важно помнить о такой проблеме нашего чемпионата, как лимит на легионеров. Необходимо будет соблюдать баланс между суперзвездами и обычными футболистами с российским паспортом», - приводит слова Панова «Газета.ру».

Ранее итальянец работал в таких командах, как «Лацио», «Фиорентина», «Интер», «Манчестер Сити» и «Галатасарай».