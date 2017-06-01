Дмитрий Комбаров: В 30 лет все только начинается: опыт накоплен, а сил не убавляется
Защитник «Спартака»
Дмитрий Комбаров рассказал о том, как чувствует себя в 30 лет.
«Все только начинается в 30 лет. Много игр за спиной – и на международном уровне, и на клубном, – уже накоплен хороший опят, а сил не убавляется, наоборот, можно прибавлять.
В 30 лет выиграть чемпионат России и Кубок конфедераций, в 31 – чемпионат мира. Почему нет», – приводит ТАСС слова Комбарова.
Напомним, 30-летний игрок обороны стал чемпионом России в составе «Спартака», а сейчас в сборной России готовится к Кубку конфедераций.
Турнир пройдет в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи с 17 июня по 2 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Новой Зеландией, Португалией и Мексикой.
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