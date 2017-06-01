Губернатор Ульяновской области: Очень рад, что регион будет тренировочной площадкой для команд чемпионата мира

Губернатор Ульяновской области Сергей Морозов рассказал о готовности региона стать тренировочной площадкой для команд чемпионата мира-2018.



- В 2017 году пройдет фестиваль национальных видов спорта. Как идет подготовка к нему?

- Во-первых, спасибо большое «Советскому спорту», что сохранили бренд, который мне очень близок. Все мы так или иначе занимались спортом и любим его. У меня пять детей, которых я тоже всегда приучал к занятиям физической культурой. Старшие дети сейчас уже не на виду, а младшие девчонки буквально недавно заняли первые места в окружных соревнованиях по художественной гимнастике, чему я очень рад.

Мы размышляли, что нам надо сделать, чтобы люди были здоровыми и спортивным. Так получилось, что людям негде и нечем себя занять. Мы провели исследование и просто решили построить спортивные площадки во дворах. Все это спровоцировало внимание к спорту.

Занятия физкультурой это хорошо, но надо же где-то соревноваться, поэтому мы решили заниматься национальными видами спорта. Лапта, борьба на поясах и прочие. Классно же? Сначала проект был окружной, потом федеральный, а теперь и международный. В программе фестиваля будет 10 видов спорта: шоу открытия готовит Илья Авербух, также приедет Дима Билан и другие известные артисты. Поверьте мне, это будет грандиозное событие.



- Как Ульяновская область готовится к ЧМ-2018?

- Не буду оригинален, но я очень люблю футбол. Очень рад, что мы выиграли конкурс на то, чтобы нас выбрали тренировочной площадкой для ЧМ. Мы полностью модернизируем стадион «Труд» и будем рады принять какую-нибудь команду, - сказал Морозов в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».