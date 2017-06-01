«Ролан Гаррос». Женщины. 2-й раунд. Павлюченкова – Сепеде-Ройг, Александрова – Плишкова и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде.
Матч
Свитолина Э. (Украина) - Пиронкова Ц. (Болгария) - 3:6, 6:3, 6:2
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Линетт М. (Польша) - Конюх А. (Хорватия) - 6:0, 7:5
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Касаткина Д. (Россия) - Вондроусова М. (Чехия) - 7:6, 6:4
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Стрыцова Б. (Чехия) - Корне А. (Франция) - 4:6, 1:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
ван Уйтванк Э. (Бельгия) - Радванска А. (Польша) - 7:6, 2:6, 3:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Хси Ш. (Тайвань) - Таунсенд Т. (США) - 6:0, 2:6, 6:3
Место и дата
01 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Веснина Е. (Россия) - Лепченко В. (США) - 4:6, 6:3, 6:0
Место и дата
01 июня 15:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Севастова А. (Латвия) - Бушар Э. (Канада) - 6:3, 6:0
Место и дата
01 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Паке Х. (Франция) - Гарсия К. (Франция) - 5:7, 4:6
Место и дата
01 июня 17:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кырстя С. (Румыния) - Суарес Наварро К. (Испания)
Место и дата
01 июня 18:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Сепеде-Ройг В. (Парагвай)
Место и дата
01 июня 18:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Виттхофт К. (Германия) - Парментье П. (Франция) - 0:0 1-й сет
Место и дата
01 июня 19:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Мартич П. (Хорватия) - Киз М. (США)
Место и дата
01 июня 19:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Дуке-Марино М. (Колумбия) - Рыбарикова М. (Словакия) - 0:1 1-й сет
Место и дата
01 июня 19:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Александрова Е. (Россия) - Плишкова К. (Чехия)
Место и дата
01 июня 20:00, , Онлайн-трансляция