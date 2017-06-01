«Ролан Гаррос». Женщины. 2-й раунд. Павлюченкова – Сепеде-Ройг, Александрова – Плишкова и другие матчи. Онлайн

читайте также

Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» между россиянкой Еленой Весниной и американкой Варварой Лепченко завершился победой россиянки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Весниной.

Вавринка обыграл Долгополова и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в пользу Вавринки.

Нисикори обыграл Шарди и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между японцем Кеи Нисикори и французом Жереми Шарди завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:0, 7:6 (5) в пользу Нисикори.

Хачанов обыграл Бердыха и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и чехом Томашем Бердыхом завершился победой российского теннисиста.

Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Константином Кравчуком и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста.

Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды! С трудом одолев француженку Осиан Доден во втором раунде «Ролан Гарроса», чемпионка турнира 2009 года подвела итоги игры.

Касаткина одолела Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно 12-я ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0, 6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Светлана Кузнецова: Если бы в сетке были Шарапова или Уильямс, на меня было бы меньше давления Девятая ракетка мира Светлана Кузнецова заявила, что не считает себя фаворитом третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

«Поцелуй на вылет». Обзор событий Открытого чемпионата Франции Тяжелая победа Светланы Кузнецовой, обидный вылет Екатерины Макаровой и скандал с любвеобильным французом Максимом Аму.

Кузнецова вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Светлана Кузнецова вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции – «Ролан Гаррос».

«В Риме побывала в аду». Касаткина – о недавней травме и первой победе в Париже Российская теннисистка Дарья Касаткина рассказала о проблемах с ногой и планах на «Ролан Гаррос».

ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня «Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.

«Для меня Цуренко – неудобная соперница». Макарова – о поражении во втором круге Разгромив на старте турнира первую ракетку планеты Анжелику Кербер, Екатерина Макарова сама уступила во втором круге.

Виктор Янчук: Макаровой в матче с Цуренко мешала повышенная ответственность Заслуженный тренер России по теннису Виктор Янчук считает, что излишняя ответственность за результат стала причиной поражения россиянки Екатерины Макаровой от украинки Леси Цуренко во втором круге Открытого чемпионата Франции - «Ролан Гаррос».

Раонич вышел в третий круг «Ролан Гаррос» Канадский теннисист Милош Раонич пробился в третий круг Открытого чемпионата Франции, который проходит в Париже.

Карен Хачанов: Да, я – первый в России. Но стремлюсь куда выше Победив в первом раунде Открытого чемпионата Франции чилийца Николаса Ярри, Карен Хачанов подвел итоги матча и поделился планами на сезон.

«Мои провалы необъяснимы». Андрей Кузнецов о поражении от Маррея Россиянин Андрей Кузнецов не справился с первой ракеткой мира, уступив Энди Маррею в стартовом раунде «Ролан Гарроса».