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Андрей Ведищев: «Локомотив-Кубань» выступил ниже своего уровня

Источник:  БК «Локомотив-Кубань»Комментарии

Президент краснодарского «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищев считает, что некоторые баскетболисты в серии с ЦСКА не показали свой уровень.

«Меня все равно не покидает ощущение, что некоторые игроки в этом сезоне выступили значительно ниже своего уровня. Возможно, именно их вклада и не хватило для достижения поставленной цели. Но в любом случае у нас не индивидуальный вид спорта, а командный, и винить кого-то одного было бы неправильно.

При этом нельзя сказать, что сезон был для нас неудачным. В Кубке Европы мы прошли дальше, чем все российские клубы, и остановились только в полуфинале на испанской «Уникахе», которая в итоге выиграла турнир. В 1/2 финала Единой лиги ВТБ боролись на равных с сильнейшим российским клубом. Тем не менее мы всегда ставили перед собой максимальные задачи и продолжим это делать. Сейчас нам нужно провести максимально детальную селекцию на будущий сезон и выступить успешнее», - приводит слова Ведищева официальный сайт клуба.

Напомним, что «Локомотив-Кубань» проиграл полуфинальную серию Единой лиги ВТБ московскому ЦСКА со счетом 0-3.

Матч

Локомотив-Кубань - ЦСКА - 66:74

Состав

Локомотив-Кубань: Коллинс (18), Зубков (10)

ЦСКА: Теодосич (16), Де Коло (13), Джексон (10)

Место и дата

31 мая 20:00, Баскет-Холл, Онлайн-трансляция

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