Роберто Манчини: Хорошо знаю «Зенит», потому что внимательно следил за игрой команды

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о своих планах в новом клубе.

– Что вы уже успели узнать о клубе и городе?

– Я хорошо знаю «Зенит», потому что довольно внимательно следил за игрой команды некоторое время назад. Это очень хорошая команда с прекрасными футболистами. А город - один из самых известных в мире. Я очень счастлив здесь оказаться.





– Что можете сказать по поводу текущего состава? Какие изменения ждут «Зенит»?

– Это сложный вопрос. Чтобы на него ответить, нужно не только смотреть официальные матчи, но и лично познакомиться с каждым игроком. Для меня важно узнать каждого футболиста во время предсезонной подготовки, и только после этого мы сможем принимать решения. В минувшем чемпионате «Зенит» занял третье место. Это неплохой результат, но эта команда заслуживает большего.



– Какие цели стоят перед командой на ближайший сезон?

– У меня есть только одна цель – побеждать, побеждать и еще раз побеждать. Но для этого необходимо очень много работать, серьезно настроиться и всем вместе стремиться к общему результату. Я уверен, что с поддержкой болельщиков у нас все получится, а у «Зенита» они просто невероятные. Я уверен, что в новом сезоне мы покажем лучшее, на что способны, и обязательно завоюем трофеи.



Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. На счету Манчини три титула чемпиона Италии с «Интером» и победа в АПЛ с «Манчестер Сити».

Ранее Петербургский клуб возглавлял Мирча Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.