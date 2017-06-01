Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Питтсбург4 : 1Нэшвилл
Теннис  Хачанов7:5, 6:4, 6:4Бердых
Теннис  Павлюченкова- : -Сепеде-Ройг
Теннис  Кравчук3:6, 2:6, 2:6Чилич
Теннис  Веснина4:6, 6:3, 6:0Лепченко
Баскетбол  Химки- : -Зенит
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Кецбая назначен главным тренером «Оренбурга», Гнездилов – президентом клуба

Источник:  ФК «Оренбург»Комментарии

Новым главным тренером «Оренбурга» стал грузинский специалист Темур Кецбая. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

В качестве футболиста Кецбая выступал за «Динамо» (Сухуми), «Динамо» (Тбилиси), «Иберию» (Тбилиси), Анортосис (Ларнака), АЕК (Афины), «Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Данди Юнайтед» (Данди) и сборную Грузии. В качестве главного тренера возглавлял: «Анортосис» (Ларнака), «Олимпиакос» (Пирей), АПОЭЛ (Никосия), АЕК (Афины), и сборную Грузии. 

Кроме того, президентом «Оренбурга» избран заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Гнездилов.  Генеральным директором назначен Алексей Наумов.  В попечительский совет вошли генеральный директор ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и Василий Столыпин до настоящего момента являвшийся президентом клуба. 

Напомним, что по итогам прошлого сезона «Оренбург» вылетел из РФПЛ

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Дмитрий Шляхтин: Бюджет «Крыльев Советов» будет оптимизированПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин рассказал, как изменится бюджет клуба в связи с вылетом в ФНЛ.Николай Меркушкин: Тихонов сделает все, чтобы добиться успехаГубернатор Самарской области Николай Меркушкин прокомментировал назначение Андрея Тихонова главным тренером «Крыльев Советов».«Енисей» объявил об уходе Тихонова в «Крылья Советов»Как сообщает официальный сайт «Енисея», российский специалист Андрей Тихонов отказался продлевать контракт с клубом.Игорь Черевченко: Я никого не боюсьИгорь Черевченко: Я никого не боюсьЭкс-наставник «Локомотива» – о «Балтике», взаимоотношениях со Смородской и уходе из команды Красножана.Александр Шмурнов: Был бы рад видеть Аленичева в «Крыльях», он не сказал последнего слова, как тренерКомментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов высказался о возможном приходе в «Крылья Советов» экс-наставника «Спартака» Дмитрия Аленичева.Виталий Мутко: Первое место «Спартака» неожиданным не назовешьВице-премьер правительства России, президент РФС Виталий Мутко не считает, что минувший чемпионат России преподнес много сюрпризов.Футболисты «Спартака-2» выйдут из отпуска 8 июняФутболисты «Спартака-2», завершившие очередной сезон Футбольной национальной лиги на шестом месте, вернутся из отпуска 8 июня, сообщает официальный сайт красно-белых.Нижегородский «Олимпиец» вышел в ФНЛФутболисты нижегородского «Олимпийца» обыграли новотроицкую «Носту» в матче второго дивизиона чемпионата России зоны «Урал-Поволжье» и досрочно вышли в ФНЛ.Вадим Скрипченко: Переговоров о продлении контракта с «Крыльями Советов» не былоГлавный тренер «Крыльев Советов» Вадим Скрипченко рассказал, что не вел переговоров с руководством самарской команды о продлении контракта.Дмитрий Шляхтин: Решение о назначении Тихонова главным тренером еще не принятоПредседатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Шляхтин прокомментировал информацию о том, что новым главным тренером самарского клуба станет Андрей Тихонов.Тихонов возглавит «Крылья Советов»Новым главным тренером «Крыльев Советов» станет Андрей Тихонов. Сейчас он возглавляет «Енисей».Василий Столыпин: В конце недели будет известно, кто будет тренером «Оренбурга»Президент «Оренбурга» Василий Столыпин рассказал, что клуб определится с главным тренером до конца недели.«Кубань» получила лицензию для выступления в ФНЛ сезона 2017/18Генеральный директор «Кубани» Геннадий Крапивка сообщил, что краснодарский клуб получил лицензию для выступления в Футбольной национальной лиге (ФНЛ) сезона-2017/18.Генеральный директор «Балтики»: Черевченко и Котов остаются в командеГенеральный директор калининградской «Балтики» Тимур Лепсая заверил, что главный тренер Игорь Черевченко и спортивный директор Кирилл Котов продолжат работу в команде.Самая красивая болельщица ФНЛ поддерживает «Шинник»Москве прошел финальный этап всероссийского конкурса на самую красивую болельщицу команды Футбольной национальной лиги. Об этом сообщает «Российская газета».«Чита» не стала подавать заявку на получение лицензии для выступления в ФНЛНачальник отдела лицензирования Российского футбольного союза (РФС) Евгений Летин сообщил, что «Чита» не стала предоставлять документы для получения лицензии, дающей право участвовать в чемпионате Футбольной национальной лиги (ФНЛ) сезона-2017/18.Форвард «Спартака-2» Нимели вызван в сборную ЛиберииФорвард «Спартака-2» Сильванус Нимели получил приглашение в сборную Либерии.Андрей Талалаев: Слова Кирьякова? Для приветов, подарков и поздравлений я всегда открытГлавный тренер «Тамбова» Андрей Талалаев прокомментировал слова главного тренера «Арсенала» Сергея Кирьякова.Губернатор Оренбургской области: Уверен, что «Оренбург» выпал из элиты ровно на один годГубернатор Оренбургской области Юрий Берг провел встречу с руководством, тренерским штабом и футболистами «Оренбурга». Он выразил уверенность, что команда вылетела из премьер-лиги только на один год.Валерий Непомнящий: Для меня стало неожиданностью поражение «Оренбурга»Бывший главный тренер «Томи» и сборной Камеруна Валерий Непомнящий прокомментировал результаты переходных матчей за право провести следующий сезон в премьер-лиге.
Футбол
Смолов во второй раз подряд признан лучшим игроком «Краснодара» в сезоне
Футбол
Сергей Фурсенко: «Зенит» обязан каждый год играть в Лиге чемпионов
Хоккей
Геннадий Тимченко: Снижение потолка зарплат в КХЛ – наша стратегическая задача
Футбол
Сергей Фурсенко: У «Зенита» уже есть два стадиона, зачем третий?
все новости
Оренбург
Оренбургкалендарьстатистика
Тимури Кецбая
Тимури Кецбаявсе новости
Россия. ФНЛ
Россия. ФНЛтаблицакалендарьстатистикатексты/новости