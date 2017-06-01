Кецбая назначен главным тренером «Оренбурга», Гнездилов – президентом клуба
Новым главным тренером «Оренбурга»
стал грузинский специалист Темур Кецбая. Об этом сообщает официальный сайт
клуба.
В качестве футболиста Кецбая выступал за «Динамо» (Сухуми), «Динамо» (Тбилиси), «Иберию» (Тбилиси), Анортосис (Ларнака), АЕК (Афины), «Ньюкасл», «Вулверхэмптон», «Данди Юнайтед» (Данди) и сборную Грузии. В качестве главного тренера возглавлял: «Анортосис» (Ларнака), «Олимпиакос» (Пирей), АПОЭЛ (Никосия), АЕК (Афины), и сборную Грузии.
Кроме того, президентом «Оренбурга» избран
заместитель генерального директора ООО «Газпром добыча Оренбург» Владимир
Гнездилов. Генеральным
директором назначен Алексей
Наумов. В попечительский совет вошли генеральный директор ООО
«Газпром добыча Оренбург» Владимир Кияев и Василий Столыпин до настоящего
момента являвшийся президентом клуба.
Напомним, что по итогам прошлого сезона «Оренбург» вылетел из РФПЛ