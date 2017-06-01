«Ролан Гаррос». Мужчины. 2-й раунд. Кравчук уступил Чиличу, Хачанов обыграл Бердыха и другие матчи. Онлайн
Результаты матчей второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде.
Матч
Изнер Д. (США) - Лоренци П. (Италия) - 6:3, 7:6, 7:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Феррер Д. (Испания) - Лопес Ф. (Испания) - 5:7, 6:3, 5:7, 6:4, 4:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кравчук К. (Россия) - Чилич М. (Хорватия) - 3:6, 2:6, 2:6
Место и дата
01 июня 12:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Альмагро Н. (Испания) - Дель Потро Х. (Аргентина) - 3:6, 6:3, 1:1
Место и дата
01 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Хачанов К. (Россия) - Бердых Т. (Чехия) - 7:5, 6:4, 6:4
Место и дата
01 июня 13:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Шарди Ж. (Франция) - Нисикори К. (Япония) - 3:6, 0:6, 6:7
Место и дата
01 июня 14:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Вавринка С. (Швейцария) - Долгополов А. (Украина) - 6:4, 7:6, 7:5
Место и дата
01 июня 14:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Маррэй Э. (Великобритания) - Клижан М. (Словакия) - 6:7, 6:2, 6:2, 7:6
Место и дата
01 июня 15:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Сеппи А. (Италия) - Фоньини Ф. (Италия) - 4:6, 5:7, 3:6
Место и дата
01 июня 15:15, , Онлайн-трансляция
Матч
Монтейро Т. (Бразилия) - Монфис Г. (Франция) - 1:6, 4:6, 1:6
Место и дата
01 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Оливо Р. (Аргентина) - Эдмунд К. (Великобритания) - 5:7, 3:6, 1:6
Место и дата
01 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Андерсон К. (ЮАР) - Кириос Н. (Австралия) - 5:7, 6:4, 6:1, 6:2
Место и дата
01 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
Матч
Вердаско Ф. (Испания) - Эрбер П. (Франция) - 6:3, 3:6, 4:5 3-й сет
Место и дата
01 июня 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Кикер Н. (Аргентина) - Куэвас П. (Уругвай) - 4:6, 4:6, 3:4 3-й сет
Место и дата
01 июня 18:00, , Онлайн-трансляция
Матч
Гаске Р. (Франция) - Бургос В. (Доминиканская Республика)
Место и дата
01 июня 21:00, , Онлайн-трансляция