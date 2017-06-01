Алексей Стрепетов: В «Зените» Манчини получит шанс войти в число лучших тренеров Европы
Бывший
футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского
спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о назначении Роберто Манчини на
пост главного тренера петербургского клуба.
– Подписание контракта между «Зенитом» и Манчини выгодно
обеим сторонам. Клуб получает хорошего амбициозного специалиста, а у Манчини
будет шанс войти в число лучших европейских тренеров.
– У
Манчини сходу получится решить те проблемы, которые были при Луческу?
– У него будет мощная поддержка. Он получит всю информацию по команде от руководителей клуба. Я думаю, у него все получится. Точнее даже не у него, а у всего тренерского штаба во главе с Фурсенко.
– Стоит
ожидать приобретения футболистов, игравших под руководством Манчини в его
предыдущих командах?
– В первую очередь появятся шансы у тех ребят, кто их не получал. Саша Кокорин должен заиграть и выйти на прежний уровень. Два-три приобретения точно будут, поэтому некоторым футболистам, возможно, надо готовиться паковать чемоданы, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».
Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на
пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью
продления еще на два. На счету Манчини три титула чемпиона Италии с «Интером» и
победа в АПЛ с «Манчестер Сити».
Ранее петербургский клуб возглавлял Мирча Луческу, под
руководством которого сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате
России.