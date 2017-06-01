Алексей Стрепетов: В «Зените» Манчини получит шанс войти в число лучших тренеров Европы

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера петербургского клуба.

– Подписание контракта между «Зенитом» и Манчини выгодно обеим сторонам. Клуб получает хорошего амбициозного специалиста, а у Манчини будет шанс войти в число лучших европейских тренеров.

– У Манчини сходу получится решить те проблемы, которые были при Луческу?

– У него будет мощная поддержка. Он получит всю информацию по команде от руководителей клуба. Я думаю, у него все получится. Точнее даже не у него, а у всего тренерского штаба во главе с Фурсенко.

– Стоит ожидать приобретения футболистов, игравших под руководством Манчини в его предыдущих командах?

– В первую очередь появятся шансы у тех ребят, кто их не получал. Саша Кокорин должен заиграть и выйти на прежний уровень. Два-три приобретения точно будут, поэтому некоторым футболистам, возможно, надо готовиться паковать чемоданы, – сказал Стрепетов в интервью корреспонденту «Советского спорта в Санкт-Петербурге».

Напомним, «Зенит» объявил о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера клуба. Контракт рассчитан на три года с возможностью продления еще на два. На счету Манчини три титула чемпиона Италии с «Интером» и победа в АПЛ с «Манчестер Сити».

Ранее петербургский клуб возглавлял Мирча Луческу, под руководством которого сине-бело-голубые заняли третье место в чемпионате России.