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Маррэй обыграл Клижана и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и словаком Мартином Клижаном завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3) в пользу Маррэя.

Матч продолжался три часа и 34 минуты. Маррэй сделал больше эйсов (9-5) и совершил меньше двойных ошибок (4-7). В следующем раунде Маррэй сыграет с аргентинцем Хуаном Мартином Дель Потро.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Маррэй Э. (Великобритания) - Клижан М. (Словакия) - 6:7, 6:2, 6:2, 7:6

Место и дата

01 июня 15:00, , Онлайн-трансляция


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