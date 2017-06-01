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Дани Алвес: Перед уходом сказал руководству «Барселоны», что им будет меня не хватать

Источник:  The Players TribuneКомментарии

Защитник туринского «Ювентуса» Дани Алвес поведал о своем отношении к «Барселоне».

«Было ощущение, что меня не уважают в руководстве. Мне же нельзя просто взять и забыть, что я пережил в футболке «Барсы». Владельцы и президенты приходят и уходят, а «Барселона» остается навсегда. Перед своим уходом я сказал на прощание, что им меня будет не хватать моего духа и отношения к делу. Они не забудут того, как я проливал кровь с потом за сине-гранатовые цвета», - цитирует Алвеса The Players' Tribune.

Напомним, в составе «Барселоны» Алвес выступал с 2008 по 2015 год.

Финал Лиги чемпионов между туринским клубом и мадридским «Реалом» пройдет 3 июня на Национальном стадионе в Кардиффе. 

Матч

Ювентус - Реал

Место и дата

03 июня 20:45, Миллениум, Текстовая трансляция

Голосование: Кто станет победителем Лиги чемпионов?

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