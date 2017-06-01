Монфис обыграл Монтейро и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго
раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом Гаэлем
Монфисом и бразильцем Тьяго Монтейро завершился победой французского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4, 6:1 в пользу Монфиса.
Матч продолжался один час и 31 минуту. Монфис сделал шесть эйсов и ни разу не совершил двойную ошибку. У Монтейро два эйса и три двойных. В следующем раунде Монфис сыграет с победителем пары Ришар Гаске (Франция) – Виктор Эстрелья Бургос (Доминиканская Республика).
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Монтейро Т. (Бразилия) - Монфис Г. (Франция) - 1:6, 4:6, 1:6
Место и дата
01 июня 15:30, , Онлайн-трансляция
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