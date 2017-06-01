Юрий Жирков: Каким запомнился Луческу? Хорошим
Полузащитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков – о изменениях в питерском клубе.
– Роберто Манчини назначен главным тренером «Зенита». Что думаете?
– Топ-тренер из топ-чемпионата. Что тут скажешь?
– Не жаль, что ушел Луческу?
– Когда уходит тренер, с которым работал на продолжительном отрезке времени, всегда тяжело прощаться. Ты привыкаешь к его методикам, знаешь, что от тебя хотят. Но жизнь продолжается, все меняется.
– Каким запомнился Луческу?
– Хорошим.
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