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«МЮ» отказался от приобретения Гризманна

Источник:  The GuardianКомментарии

«Манчестер Юнайтед» решил не делать попыток приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, «Манчестер Юнайтед» решил не приобретать игрока в нынешнее трансферное окно. При этом не исключено, что в будущем английский клуб вернется к этому вопросу. На данный момент было решено, что в качестве трансферных целей были выбраны другие футболисты.

Ранее сообщалось, что Гризманн намерен покинуть «Атлетико». Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.

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