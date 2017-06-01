«МЮ» отказался от приобретения Гризманна

«Манчестер Юнайтед» решил не делать попыток приобрести форварда «Атлетико» Антуана Гризманна нынешним летом. Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует The Guardian, «Манчестер Юнайтед» решил не приобретать игрока в нынешнее трансферное окно. При этом не исключено, что в будущем английский клуб вернется к этому вопросу. На данный момент было решено, что в качестве трансферных целей были выбраны другие футболисты.

Ранее сообщалось, что Гризманн намерен покинуть «Атлетико». Сумма отступных, прописанная в контракте, составляет 100 миллионов евро.

В прошедшем сезоне 26-летний Антуан Гризманн провел 53 матча за «Атлетико» и забил 26 мячей при 12 голевых передачах.