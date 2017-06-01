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Рустам Минниханов: Бердыев должен захотеть тренировать «Рубин»

Константин Белюков
Константин Белюков
Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Председатель попечительского совета «Рубина» Рустам Минниханов рассказал о возможном возвращении Курбана Бердыева в казанский клуб.

- Бердыев покинул «Ростов». Можно ожидать, что он возглавит «Рубин»?
- Это вопрос уже к руководству «Рубина». Очень много обращений по поводу Курбана Бердыева, я даже попросил руководство, чтобы они в первую очередь рассмотрели его кандидатуру. Но это не только «Рубин» должен выбрать, но и Курбан Бердыев тоже должен захотеть. Если эти две составные части сложатся, Бердыев станет тренером «Рубина». 

- Значит, он в приоритете? 
- У него есть поклонники, но есть и недоброжелатели. Но нельзя, чтобы тебя любили все. Нужен контрольный пакет должен быть, всеобщая любовь тоже добром не кончается, - сказал Минниханов на Петербургском экономическом форуме.

Напомним, ранее стало известно, что Курбан Бердыев покидает «Ростов», который возглавлял с 2014 года. Под его руководством команда завоевала серебряные медали чемпионата России. «Рубин» с Бердыевым во главе дважды выигрывал чемпионский титул.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018». 

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