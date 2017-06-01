Рустам Минниханов: Кубок конфедераций и чемпионат мира позволят Татарстану серьезно преобразиться

Президент Татарстана Рустам Минниханов рассказал о развитии спорта в регионе.

- Татарстан занял первое место в рейтинге регионов «Советского спорта». Огромная благодарность газете за то, что поставили нас так высоко. В этом есть и определенная наша работа. Во-первых, в нашем регионе есть рекордное количество небольших спортивных объектов, десятки тысяч «коробок». Причем на это не идут деньги из государственного бюджета. Это преимущественно наши инвестиции. Задача властей - убеждать инвесторов, что это необходимо делать. Многие объекты в Казани строились к Универсиаде-2013. Стоит сказать огромное спасибо российским властям, что выбрали Казань как один из четырех городов, который принимает Кубок конфедераций, а это ведь генеральная репетиция чемпионата мира-2018. Это позволит городу и республике в целом серьезно преобразиться.

Спортивных клубов в Татарстане много по самым разным видам спорта. Конечно, все вспоминают про футбол, хоккей, баскетбол, но я в первую очередь вспомню про волейбол, потому что «Зенит-Казань» - клуб, выигравший все призы и медали, которые только можно завоевать. У меня как болельщика душа лежит ко многим видам спорта, а «Советскому спорту» как ведущему флагману спортивной прессы - огромное спасибо за то, что так много пишете про Татарстан, - сказал Минниханов в студии «Советского спорта» на Петербургском экономическом форуме.

Петербургский международный экономический форум проходит с 1 по 3 июня. В программу форума включены несколько сессий и дискуссий, посвященных спорту. На площадке форума работает стенд «Советского спорта». Кроме того, «Советский спорт» организовал сессию «Экономика спорта: эффективное сотрудничество государства, медиа и бизнеса в преддверии ЧМ-2018».