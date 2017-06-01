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Александр Бубнов: Манчини приведет с собой статусных игроков

Источник:  Sportbox.ruКомментарии

Бывший защитник сборной России Александр Бубнов поделился мнением о назначении Роберто Манчини на пост главного тренера «Зенита».

«Клубу нужно выходить на новый уровень. Руководство не устроили результаты и начались перестановки. Манчини и Сарсания – это люди Фурсенко. Итальянского специалиста он чуть не поставил во главу сборной России, а с Сарсанией он по большому счете создавал «Зенит», который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Работы предстоит много, посмотрим, что из этого выйдет. Причем болельщикам нужно понимать, что нет никаких гарантий, что результат придет моментально.

Думаю, что Манчини приведет с собой статусных футболистов. Он хорошо знает рынок, да и игроки к нему пойдут. Приход тренеров высокого уровня почти всегда провоцирует приход статусных игроков», - приводит слова Бубнова Sportbox.ru.

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