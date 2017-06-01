В «Оренбурге» расчитывают, что Кецбая вернет команду в РФПЛ

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин заявил, что руководства клуба рассчитывает, что новый главный тренер Тимур Кецбая выполнит задачу по возвращению команды в премьер-лигу.

«Рассматривалось несколько кандидатур, включая Евдокимова. Но собрание учредителей большинством голосов проголосовало за Кецбая. Подкупила его программа. Надеемся, что изменения при нем будут в лучшую сторону, он встряхнет команду. Его брали с задачей вернуться в следующем сезоне в премьер-лигу», - цитирует Столыпина «Р-Спорт».

Тимур Кецбая ранее тренировал такие клубы, как «Анортосис» (Ларнака), «Олимпиакос» (Пирей), АПОЭЛ (Никосия), АЕК (Афины), а также сборную Грузии.