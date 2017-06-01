Линделеф близок к переходу из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед»

Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают британские СМИ.

Как информирует Daily Mail, стороны уже согласовали условия трансфера. В ближайшие дни переход может быть оформлен официально. «МЮ» заплатит за игрока более 30 миллионов фунтов и еще пять миллионов могут быть перечислены португальскому клубу в виде бонусов.

В прошедшем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 47 матчей за «Бенфику» и забил один мяч.