Линделеф близок к переходу из «Бенфики» в «Манчестер Юнайтед»
Защитник «Бенфики» Виктор Линделеф
в ближайшее время может стать игроком «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщают
британские СМИ.
Как информирует Daily Mail, стороны уже согласовали условия трансфера. В ближайшие дни переход может быть оформлен официально. «МЮ» заплатит за игрока более 30 миллионов фунтов и еще пять миллионов могут быть перечислены португальскому клубу в виде бонусов.
В прошедшем сезоне 22-летний Виктор Линделеф провел 47 матчей за «Бенфику» и забил один мяч.
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