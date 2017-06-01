Кучук, отвечая на вопрос о возвращении в РФПЛ, процитировал Высоцкого
Бывший главный тренер московского «Локомотива» и
краснодарской «Кубани» Леонид Кучук,
отвечая на вопрос о его возможном переходе на тренерскую работу в РФПЛ,
привел цитату Владимира Высоцкого.
«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер
Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город
строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют.
Навсегда и эти сведенья верны…» (смеется) Всему свое время. Спасибо
команде за этот сезон», - приводит слова Кучука официальный сайт «Стали».
Кучук сейчас возглавляет украинский клуб «Сталь» из
Каменского. 57-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного
тренера «Ростова».
«Сталь» по итогам сезона-2016/17 заняла восьмое место в украинской премьер-лиге.
Матч
Место и дата
31 мая 17:00, Металлург, Онлайн-трансляция