Кучук, отвечая на вопрос о возвращении в РФПЛ, процитировал Высоцкого

Бывший главный тренер московского «Локомотива» и краснодарской «Кубани» Леонид Кучук, отвечая на вопрос о его возможном переходе на тренерскую работу в РФПЛ, привел цитату Владимира Высоцкого.



«Вы знаете, был такой певец, поэт и актер Владимир Высоцкий, так вот у него были строчки: «Слышал, под землею город строят? Говорят на случай ядерной войны. Вы слыхали, скоро бани все закроют. Навсегда и эти сведенья верны…» (смеется) Всему свое время. Спасибо команде за этот сезон», - приводит слова Кучука официальный сайт «Стали».



Кучук сейчас возглавляет украинский клуб «Сталь» из Каменского. 57-летний специалист является одним из кандидатов на пост главного тренера «Ростова».



«Сталь» по итогам сезона-2016/17 заняла восьмое место в украинской премьер-лиге.