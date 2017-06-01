«Зенит» реконструирует базу клубной академии
Генеральный директор «Зенита»
Сергей Фурсенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на Петербургском
экономическом форуме подписали соглашение о реконструкции базы на улице Верности,
сообщает официальный сайт клуба.
Планируется, что после реконструкции стадион академии сможет
принимать матчи ФНЛ. Также будет построен манеж с полноразмерным полем,
позволяющий вести полноценный тренировочный процесс круглогодично.
В течение пяти лет реконструкция и модернизация школы будет
осуществляться поэтапно, чтобы не прерывать учебный процесс в академии. Все
финансовые расходы по реконструкции школы клуб полностью возьмет на себя.
Напомним, Сергей Фурсенко в мае был назначен генеральным
директором «Зенита». После этого клуб отправил в отставку Мирчу Луческу, который
возглавлял команду с лета 2016-го, и назначил на пост главного тренера Роберто
Манчини.