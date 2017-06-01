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«Зенит» реконструирует базу клубной академии

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко и губернатор Петербурга Георгий Полтавченко на Петербургском экономическом форуме подписали соглашение о реконструкции базы на улице Верности, сообщает официальный сайт клуба.

Планируется, что после реконструкции стадион академии сможет принимать матчи ФНЛ. Также будет построен манеж с полноразмерным полем, позволяющий вести полноценный тренировочный процесс круглогодично.

В течение пяти лет реконструкция и модернизация школы будет осуществляться поэтапно, чтобы не прерывать учебный процесс в академии. Все финансовые расходы по реконструкции школы клуб полностью возьмет на себя.

Напомним, Сергей Фурсенко в мае был назначен генеральным директором «Зенита». После этого клуб отправил в отставку Мирчу Луческу, который возглавлял команду с лета 2016-го, и назначил на пост главного тренера Роберто Манчини.

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