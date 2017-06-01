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Александр Мостовой: 63-я позиция в рейтинге ФИФА – это наше место

Источник:  НСНКомментарии

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал позицию сборной России в новом рейтинге ФИФА. Напомним, что российская команда занимает 63-е место.

«Конечно, мы можем исправить ситуацию какими-то победами. Впереди у нас Кубок Конфедераций, который идет в зачет. Другое дело, что на данный момент это место, действительно, наше. Потому что за последнее время, помимо того, что мы не показываем достойный результат, игра потерялась совершенно.

Я думаю, что этот рейтинг для нас, тех, кто уже не играет, ещё интересен. А для ребят, которые играют, нет. Им порой задашь вопросы, а они даже и не знают, на каком месте наша сборная, и не придают этому большого значения», — цитирует Мостового НСН.

Отметим, что 63-я позиция – это новый антирекорд для сборной России.

Первое место, как и в прошлом месяце, занимает сборная Бразилии, вторая – Аргентина, третья – Германия. В десятке сильнейших было лишь одно изменение – сборная Польши поднялась на десятую строчку, догнав Испанию.

Больше всех в рейтинге продвинулась сборная Новой Зеландии. Участники Кубка конфедераций, который пройдет в России менее чем через месяц, поднялись сразу на 17 позиций и теперь расположились на 95-й строчке.

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