Наталья Малых: Покидаю краснодарское «Динамо», ищу новый клуб

Двукратная чемпионка Европы по волейболу диагональная Наталья Малых покинула краснодарское «Динамо» в связи с истечением контракта.



«Мой контракт с краснодарским «Динамо» закончился, я покидаю эту команду. С новым клубом пока не определилась, веду переговоры», - приводит «Р-Спорт» слова Малых.



Малых с 2015 года выступала за «Динамо», в составе которого выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ. Краснодарский клуб в сезоне-2016/17 занял пятое место в чемпионате России.