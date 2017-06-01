Наталья Малых: Покидаю краснодарское «Динамо», ищу новый клуб
Двукратная
чемпионка Европы по волейболу диагональная Наталья Малых покинула краснодарское
«Динамо» в связи с истечением контракта.
«Мой
контракт с краснодарским «Динамо» закончился, я покидаю эту команду. С новым
клубом пока не определилась, веду переговоры», - приводит «Р-Спорт» слова
Малых.
Малых с 2015 года выступала за «Динамо», в составе которого выиграла Кубок России и Кубок ЕКВ. Краснодарский клуб в сезоне-2016/17 занял пятое место в чемпионате России.
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