Халеп обыграла Марию и вышла на Касаткину в третьем раунде «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском
одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией
завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в
пользу Халеп.
Матч продолжался один час и 22 минуты. Соперницы сделал по одному эйсу, при этом у немки больше двойных ошибок (3-1). В следующем раунде Халеп сыграет с россиянкой Дарьей Касаткиной.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Мария Т. (Германия) - Халеп С. (Румыния) - 4:6, 3:6
Место и дата
01 июня 19:15, , Онлайн-трансляция
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