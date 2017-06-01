Московское «Динамо» подписало Гендель, Бабешину, Столярову, Талышеву и Макарову
Генеральный
директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб заключил
двухлетние контракты с волейболистками Еленой Гендель, Мариной Бабешиной,
Дарьей Столяровой, Дарьей Талышевой и Анной Макаровой.
«Новичками
«Динамо» стали Елена Гендель, Марина Бабешина, Дарья Столярова, Дарья
Талышева и Анна Макарова. Контракты заключены на два сезона», - приводит «
Р-Спорт» слова Зиничева.
В сезоне-2016/17 московское «Динамо» во второй раз подряд выиграло чемпионат России. В прошлом сезоне блокирующая Гендель выступала в краснодарском «Динамо», связующая Бабешина – в «Уралочке», диагональная Столярова – в казанском «Динамо», доигровщица Макарова и либеро Талышева – в «Протоне» из Саратовской области.
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