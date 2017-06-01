Московское «Динамо» подписало Гендель, Бабешину, Столярову, Талышеву и Макарову

читайте также

«Протон» подписал Талышеву Либеро Дарья Талышева, которая в прошлом сезоне выиграла бронзу чемпионата России в составе краснодарского «Динамо», перешла в «Протон» из Саратовской области.

«Форсировать восстановление Кошелевой перед Олимпиадой не будем» Генменеджер сборной России Владислав Фадеев – о травме Кошелевой, о том, будет ли вызвана на сбор Гамова, и увидим ли Соколову на Олимпиаде.

Женская суперлига: Казань повержена, в финале Москва и «Уралочка»! Московское «Динамо» и «Уралочка-НТМК» вышли в финал чемпионата России по волейболу среди женских команд.

«Уралочка» вытесняет Краснодар из «Финала четырех». Обзор 18-го тура суперлиги «Протон» не смог прыгнуть выше головы, а краснодарское «Динамо» уже за чертой «Финала четырех» – итоги 18-го тура женской суперлиги.

«Протон» ворвался в тройку лидеров! Обзор 17-го тура женской суперлиги «Протон» благодаря Анне Макаровой обошел Краснодар и «Уралочку», а москвички по-прежнему без поражений – в обзоре 17-го тура суперлиги.

Дель Коре, Макарова и Фролова – лучшие по результативности в 9-м туре чемпионата России Все три волейболистки набрали по 19 очков в прошедшем туре.

Владислав Фадеев: Талышева пока не готова к игре за сборную Генеральный менеджер женской сборной России Владислав Фадеев сообщил, что либеро краснодарского «Динамо» Дарья Талышева только приступила к тренировкам после травмы и пока не готова к вызову в расположение национальной команды.

Николай Карполь: У «Уралочки» не получился ансамбль из-за подготовки молодых игроков Главный тренер «Уралочки-НТМК» Николай Карполь объяснил причины поражения от «Динамо-Казань» в чемпионате России.

Генменеджер краснодарского «Динамо»: Талышева восстановится к концу года Генеральный менеджер краснодарского «Динамо» Андрей Макаров сообщил, что либеро клуба Дарья Талышева окончательно восстановится после травмы плеча ориентировочно к концу текущего года.

Талышева не поможет сборной России на турнире в Монтре Либеро Дарья Талышева не вошла в состав студенческой женской сборной России на турнир «Воллей Мастерс» в Монтре, сообщает официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

Либеро сборной России получила травму руки Либеро сборной России получила травму руки

Анна Макарова перешла в «Протон» Доигровщица Анна Макарова, в прошлом сезоне выступавшая за «Омичку», подписала контракт с «Протоном» из Саратовской области.

Бабешина и Ирисова уходят из «Омички» в «Уралочку-НТМК» Агент Сергей Макаров, представляющий интересы волейболисток «Омички» Марины Бабешиной и Елены Ирисовой, заявил, что следующий сезоны девушки проведут в екатеринбургской «Уралочке-НТМК».

Шляховая и Талышева перешли в краснодарское «Динамо» Агент Сергей Макаров, представляющий интересы волейболисток «Омички» и сборной России Анастасий Шляховой и Дарьи Талышевой, заявил, что его клиентки следующий сезон проведут в краснодарском «Динамо».

По окончанию сезона «Омичку» покинут 11 волейболисток Менеджер компании, представляющий интересы одиннадцати волейболисток «Омички» Сергей Макаров заявил, что его клиентки по окончанию, скорее всего, покинут команду.

Связующая «Омички» Бабешина выбыла на две-три недели Главный тренер «Омички» Зоран Терзич заявил, что основная связующая команды Марина Бабешина пропустит от двух до трех недель из за травмы пресса, сообщает «Р-Спорт».

Сборная России одолела Нидерланды в трех партиях В заключительном матче финала шести сборная Японии сыграет с Бразилией.