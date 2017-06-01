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Московское «Динамо» подписало Гендель, Бабешину, Столярову, Талышеву и Макарову

Источник:  Р-СпортКомментарии

Генеральный директор московского «Динамо» Владимир Зиничев сообщил, что его клуб заключил двухлетние контракты с волейболистками Еленой Гендель, Мариной Бабешиной, Дарьей Столяровой, Дарьей Талышевой и Анной Макаровой.

«Новичками «Динамо» стали Елена Гендель, Марина Бабешина, Дарья Столярова, Дарья Талышева и Анна Макарова. Контракты заключены на два сезона», - приводит « Р-Спорт» слова Зиничева.

В сезоне-2016/17 московское «Динамо» во второй раз подряд выиграло чемпионат России. В прошлом сезоне блокирующая Гендель выступала в краснодарском «Динамо», связующая Бабешина – в «Уралочке», диагональная Столярова – в казанском «Динамо», доигровщица Макарова и либеро Талышева – в «Протоне» из Саратовской области.

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