Борис Майоров: Мы же уронили интерес к собственному чемпионату. Только из-за этого КХЛ надо сокращать
Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров прокомментировал грядущее сокращение КХЛ до 24 клубов.
- Я много раз говорил, что у нас в данный момент нет мастеров на 29 клубов, - заявил Борис Майоров. – Поэтому сокращение лиги приветствую. Вся история нашего хоккея говорит о том, что он всегда был сосредоточен в ограниченном количестве городов – Челябинск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Москва, Санкт-Петербург… И расширять это список какими-то искусственными ускоренными мерами изначально было неправильно. Вот мы в итоге и получили в КХЛ команды с низким уровнем мастерства. Погнались за количеством, а в итоге уронили интерес к своему чемпионату.
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