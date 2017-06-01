Борис Майоров: Мы же уронили интерес к собственному чемпионату. Только из-за этого КХЛ надо сокращать

Сергей Кузнецов: Болельщики думают, что раз область не дает денег, значит «Металлург» ей не нужен

Мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в эксклюзивном интервью «Советскому спорту» рассказал о заинтересованности областных властей в существовании «Металлурга».