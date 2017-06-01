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Александр Панов: С «Ростовом» после ухода Бердыева будет все плохо

Источник:  Газета.RuКомментарии

Бывший нападающий сборной России Александр Панов поделился своим мнением о будущем «Ростова» после ухода Курбана Бердыева.

«С «Ростовом», наверное, все будет плохо. Я слышал, что у ростовчан по-прежнему серьезные проблемы с финансированием. Плюс «Ростов» по итогам сезона не пробился в еврокубки. Пожалуй, это уже не будет тот «Ростов», который мы привыкли видеть и которому привыкли симпатизировать.

При Бердыеве это было мощная, добротная, по-настоящему европейская команда. Конечно, Кириченко — достаточно хороший специалист, но вряд ли он сможет держать ростовчан на том же уровне, на котором они были при Курбане Бекиевиче. Будем надеяться, что «Ростов» останется как минимум крепким середняком нашего чемпионата», - цитирует Панова «Газета.Ru».

Напомним, что Бердыев работал в «Ростове» с декабря 2014  года. При нем желто-синие завоевали серебряные медали чемпионата России 2015/2016 выступали в этом сезоне в  групповом этапе Лиги чемпионов и дошли до 1/8 Лиги Европы.

По информации «Советского спорта», «Рубин» в ближайшее время  объявит о том, что Курбан Бердыев стал новым главным тренером казанского клуба.

Голосование: Что будет с «Ростовом» без Курбана Бердыева?

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