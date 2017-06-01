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Виктор Васин: В игре со «Спартаком» я получил надежную прививку – теперь выбью мяч в аут

Источник:  РФСКомментарии

Защитник московского ЦСКА Виктор Васин, вспоминая свою ошибку допущенную в матче 26-го тура РФПЛ против «Спартака», признался, что она стала следствием потери концентрации.

«Это была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей карьере не было – теперь получена надежная прививка: в следующий раз, не задумываясь, выбью мяч за пределы поля.

Спасибо Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится еще противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идем вперед», — приводит официальный сайт РФС слова Васина.

«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1, забив победный гол после ошибки Васина у своих ворот. Имея возможность сразу выбить мяч из своей штрафной, защитник упустил мяч в борьбе.

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