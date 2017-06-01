Виктор Васин: В игре со «Спартаком» я получил надежную прививку – теперь выбью мяч в аут
Защитник
московского ЦСКА Виктор Васин, вспоминая свою ошибку допущенную в матче 26-го
тура РФПЛ против «Спартака», признался, что она стала следствием потери
концентрации.
«Это
была секундная потеря концентрации – я хотел сохранить мяч, вообще не люблю
выбивать его в аут, но сделал очень плохое касание. Таких ситуаций в моей
карьере не было – теперь получена надежная прививка: в следующий раз, не
задумываясь, выбью мяч за пределы поля.
Спасибо
Черчесову за поддержку, потому что я сам очень переживал. Старался ничего не
читать, но обсуждение моей ошибки вылезало буквально из каждого утюга. Хотя
ребята в команде вообще эту тему не обсуждали – и это было самым приятным. Когда
тебя люди, даже из самых добрых побуждений, начинают жалеть – становится еще
противнее. Сейчас все выводы для себя сделаны, эта страница перевернута, идем
вперед», — приводит официальный сайт РФС слова Васина.
«Спартак» обыграл ЦСКА в матче 26-го тура чемпионата России со счетом 2:1, забив победный гол после ошибки Васина у своих ворот. Имея возможность сразу выбить мяч из своей штрафной, защитник упустил мяч в борьбе.