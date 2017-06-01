Clutch Gamers пропустит The Summit 7 из-за проблем с визами

Филиппинская команда Clutch Gamers не приедет на LAN-финал The Summit 7 из-за визовых проблем.



Игрокам отказали в выдаче американских виз и времени для повторной подачи заявлений уже нет.



Напомним, что Clutch Gamers в финале азиаткой квалификации обыграла WarriorsGaming.Unity со счётом 3:0.



The Summit 7 пройдет с 14 по 18 июня в Лос-Анджелесе. Призовой фонд чемпионата составит 100 000 долларов.

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