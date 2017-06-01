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«Манчестер Сити» продлил контракт с Яя Туре

Источник:  RT на русскомКомментарии

Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре продлил действующий контракт. Об этом сообщает RT со ссылкой на официальный сайт клуба.

Цвета «Манчестер Сити» Туре защищает с 2010 года. В составе команды он дважды выигрывал английскую премьер-лигу и один раз Кубок Англии.

В минувшем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 30 официальных матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.

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