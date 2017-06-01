«Манчестер Сити» продлил контракт с Яя Туре
Полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре продлил действующий контракт. Об этом
сообщает RT со ссылкой на официальный сайт клуба.
Цвета «Манчестер Сити» Туре защищает с 2010 года. В составе команды он
дважды выигрывал английскую премьер-лигу и один раз Кубок Англии.
В минувшем сезоне 34-летний полузащитник принял участие в 30 официальных матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах и отметился семью забитыми мячами.
.@yayatoure signs new deal at City! 🙌 #mcfc https://t.co/Nqg1svFyVJ— Manchester City (@ManCity) 1 июня 2017 г.
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