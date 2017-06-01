33 очка Шведа помогли «Химкам» сравнять счет в серии с «Зенитом»

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Сергей Кущенко: ЦСКА никому не проигрывает? А вы хотите, чтобы мы искусственно ослабили армейцев? Президент Единой Лиги ВТБ Сергей Кущенко поделился мнением о развитии лиги.

Тимофей Мозгов: Возвращение в Россию? «Локомотив-Кубань» и «Химки» – варианты для меня Российский центровой «Лейкерс» Тимофей Мозгов в интервью «Газета.ru» рассказал о своих планах на будущее.

Выход ЦСКА в финал Лиги ВТБ, победа «Питтсбурга» не без помощи Малкина и гол Промеса за сборную. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра четверга.

Андрей Зубков: Возможно, мы не оправдали чьи-то надежды, но мы выложились на все сто Капитан команды «Локомотив-Кубань» Андрей Зубков прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.

Саша Ообрадович: Не могу упрекнуть ребят, они сделали все, что могли Главный тренер команды «Локомотив-Кубань» Саша Обрадович прокомментировал поражение от ЦСКА (66:74) в третьем матче серии полуфинала Единой Лиги ВТБ.

Димитрис Итудис: Ждем соперника по финалу, воспользуемся возможностью отдохнуть Главный тренер баскетбольного ЦСКА Димитрис Итудис поделился впечатлениями от победы над «Локомотивом» (74:66) и выходом команды в финал Единой Лиги ВТБ.

Конечная для «Локо». ЦСКА вышел в финал Единой Лиги ВТБ Столичный ЦСКА уверенно переиграл «Локомотив-Кубань» в Краснодаре и оформил победу в полуфинальной серии – 3-0.

ЦСКА – в финале Единой лиги ВТБ, гол Аршавина и поражение Макаровой. Главные новости дня «Советский спорт» представляет обзор главных новостей среды.

ЦСКА в трех матчах выиграл серию у «Локомотива-Кубани» и вышел в финал Единой лиги ВТБ Баскетболисты «Локомотива-Кубани» в третьем матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ уступили московскому ЦСКА.

«Локомотив-Кубань» – ЦСКА. Видеотрансляция третьего матча полуфинала Единой Лиги ВТБ. Онлайн «Советский спорт» предлагает вашему вниманию видеотрансляцию третьего матча 1/2 финала плей-офф Единой Лиги ВТБ между командами «Локомотив-Кубань» (Краснодар) и ЦСКА (Москва).

Димитрис Итудис: «Локомотив» обладает качеством, можно ожидать интенсивной борьбы Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис рассказал, чего ждет от третьего матча полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубанью».