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33 очка Шведа помогли «Химкам» сравнять счет в серии с «Зенитом»

Источник:  «Советский спорт в Санкт-Петербурге»Комментарии

Четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом» закончился победой подмосковного клуба со счетом 73:71.

Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей Швед, в активе которого 33 очка. У «Зенита» 22 очка набрал Сергей Карасев.

Напомним, счет в серии стал 2-2. Решающий пятый матч пройдет четвертого июня в Петербурге.

Матч

Химки - Зенит - 73:71

Место и дата

01 июня 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция

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