33 очка Шведа помогли «Химкам» сравнять счет в серии с «Зенитом»
Четвертый матч полуфинала Единой лиги ВТБ между «Химками» и «Зенитом»
закончился победой подмосковного клуба со счетом 73:71.
Самым результативным игроком в составе «Химок» стал Алексей
Швед, в активе которого 33 очка. У «Зенита» 22 очка набрал Сергей Карасев.
Напомним, счет в серии стал 2-2. Решающий пятый матч пройдет четвертого июня в Петербурге.
Матч
Место и дата
01 июня 19:00, Баскетбольный Центр, Онлайн-трансляция
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