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Александрова уступила Плишковой во втором раунде «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянкой Екатериной Александровой и чешкой Каролиной Плишковой завершился победой чешской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:2, 4:6, 6:3 в пользу Плишковой.

Матч продолжался один час и 41 минуту. У Александровой шесть эйсов, и пять двойных ошибок. Россиянка допустила 30 невынужденных ошибок. У чешки пять эйсов, одна двойная ошибка и 20 невынужденных. В следующем раунде Плишкова сыграет с Кариной Виттхефт.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Александрова Е. (Россия) - Плишкова К. (Чехия) - 2:6, 6:4, 3:6

Место и дата

01 июня 19:30, , Онлайн-трансляция

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