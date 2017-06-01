Александрова уступила Плишковой во втором раунде «Ролан Гаррос»

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Халеп.

Халеп обыграла Марию и вышла на Касаткину в третьем раунде «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между румынкой Симоной Халеп и немкой Татьяной Марией завершился победой румынской теннисистки. Итоговый счет матча – 6:4, 6:3 в пользу Халеп.

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом Гаэлем Монфисом и бразильцем Тиаго Монтейро завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4, 6:1 в пользу Монфиса.

Монфис обыграл Монтейро и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между французом Гаэлем Монфисом и бразильцем Тиаго Монтейро завершился победой французского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:4, 6:1 в пользу Монфиса.

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и словаком Мартином Клижаном завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3) в пользу Маррэя.

Маррэй обыграл Клижана и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между британцем Энди Маррэем и словаком Мартином Клижаном завершился победой британского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:7 (3), 6:2, 6:2, 7:6 (3) в пользу Маррэя.

Веснина обыграла Лепченко и вышла в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» между россиянкой Еленой Весниной и американкой Варварой Лепченко завершился победой россиянки. Итоговый счет матча – 4:6, 6:3, 6:0 в пользу Весниной.

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в пользу Вавринки.

Вавринка обыграл Долгополова и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между швейцарцем Стэном Вавринкой и украинцем Александром Долгополовым завершился победой швейцарского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:4, 7:6 (5), 7:5 в пользу Вавринки.

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между японцем Кеи Нисикори и французом Жереми Шарди завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:0, 7:6 (5) в пользу Нисикори.

Нисикори обыграл Шарди и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между японцем Кеи Нисикори и французом Жереми Шарди завершился победой японского теннисиста. Итоговый счет матча – 6:3, 6:0, 7:6 (5) в пользу Нисикори.

Хачанов обыграл Бердыха и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Кареном Хачановым и чехом Томашем Бердыхом завершился победой российского теннисиста.

Кравчук уступил Чиличу в первом раунде «Ролан Гаррос» Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в мужском одиночном разряде между россиянином Константином Кравчуком и хорватом Марином Чиличем завершился победой хорватского теннисиста.

Светлана Кузнецова: Наехала на всех членов своей команды! С трудом одолев француженку Осиан Доден во втором раунде «Ролан Гарроса», чемпионка турнира 2009 года подвела итоги игры.

Касаткина одолела Вондроушову и вышла в третий круг «Ролан Гаррос» Российская теннисистка Дарья Касаткина, обыграв представительницу Чехии Маркету Вондроушову, вышла в третий круг Открытого чемпионата Франции.

12-я ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0, 6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».

Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно

Каролин Возняцки: В этом году чувствую себя уверенно и комфортно 12-я ракетка мира Каролин Возняцки прокомментировала победу над Франсуазой Абанда из Канады (6:0, 6:0) во втором круге третьего в году турнира «Большого шлема» «Ролан Гаррос».