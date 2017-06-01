Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018

Волейболистки сборной России уверенно обыграли команду Грузии в матче второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2018, который проходит в Хорватии.



Встреча второй стадии европейского квалификационного цикла ЧМ-2018 в группе А, которая прошла в четверг, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:8, 25:6, 25:13) в пользу российской команды. Самой результативной у россиянок стала Юлия Кутюкова, набравшая 10 очков.



Сборная России одержала вторую победу на турнире. В среду россиянки также в трех партиях обыграли команду Австрии.



Чемпионат мира по волейболу пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года. Первое место в группу гарантирует прямую путевку на чемпионат мира.