Сборная России разгромила грузинок в матче отбора к ЧМ-2018
Волейболистки
сборной России уверенно обыграли команду Грузии в матче второго тура
отборочного турнира чемпионата мира-2018, который проходит в Хорватии.
Встреча
второй стадии европейского квалификационного цикла ЧМ-2018 в группе А, которая
прошла в четверг, завершилась в трех партиях со счетом 3:0 (25:8, 25:6, 25:13)
в пользу российской команды. Самой результативной у россиянок стала Юлия
Кутюкова, набравшая 10 очков.
Сборная
России одержала вторую победу на турнире. В среду россиянки также в трех
партиях обыграли команду Австрии.
Чемпионат мира по волейболу пройдет в Японии с 30 сентября по 21 октября 2018 года. Первое место в группу гарантирует прямую путевку на чемпионат мира.
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