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Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг во втором раунде «Ролан Гаррос»

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском одиночном разряде между россиянкой Анастасией Павлюченковой и представительницей Парагвая Вероники Сепеде-Ройг завершился победой парагвайской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 2:6, 6:4 в пользу Сепеде-Ройг.

Матч продолжался два часа и 20 минут. Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и 35 невынужденных ошибок. У Сепеде-Ройг два эйса, четыре двойные ошибки и 19 невынужденных ошибок.

Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг

Матч

Павлюченкова А. (Россия) - Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - 6:7, 6:2, 4:6

Место и дата

01 июня 18:40, , Онлайн-трансляция

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