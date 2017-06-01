Павлюченкова уступила Сепеде-Ройг во втором раунде «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском
одиночном разряде между россиянкой Анастасией Павлюченковой и
представительницей Парагвая Вероники Сепеде-Ройг завершился победой
парагвайской теннисистки. Итоговый счет матча – 7:6 (4), 2:6, 6:4 в пользу
Сепеде-Ройг.
Матч продолжался два часа и 20 минут. Павлюченкова сделала четыре эйса, допустила одну двойную ошибку и 35 невынужденных ошибок. У Сепеде-Ройг два эйса, четыре двойные ошибки и 19 невынужденных ошибок.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Женщины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Павлюченкова А. (Россия) - Сепеде-Ройг В. (Парагвай) - 6:7, 6:2, 4:6
Место и дата
01 июня 18:40, , Онлайн-трансляция
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