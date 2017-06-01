Темури Кецбая: У «Оренбурга» есть цель, которая всем ясна

Новоиспеченный главный тренер «Оренбурга» Темури Кецбая сообщил, что перед ег командой стоит цель – вернуться в РФПЛ.



«Очень рад, что оказался здесь. У «Оренбурга» есть цель, которая всем ясна - возвращение в РФПЛ. Будет нелегко, но здесь есть все возможное для создания хорошей команды и борьбы за выход в Высшую лигу», - сказал Кецбая в видеоинтервью пресс-службе клуба.



Темури Кецбая ранее тренировал такие клубы, как «Анортосис» (Ларнака), «Олимпиакос» (Пирей), АПОЭЛ (Никосия), АЕК (Афины), а также сборную Грузии.



«Оренбург» в сезоне-2016/17 выступал в РФПЛ и занял 13-ю строчку в итоговой турнирной таблице. Клуб уступил в переходных матчах за право выступать в РФПЛ в следующем году в противостоянии с хабаровским СКА.