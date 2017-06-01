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Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня

Максим Кравченко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

«Советский спорт» представляет краткий обзор главных новостей дня.

1. В российском футболе этот день ознаменовался многочисленными тренерскими перестановками и назначениями. Самая громкая новость – назначение Роберто Манчини главным тренером «Зенита».

2. Курбан Бердыев покинул «Ростов». Ожидается, что он вскоре возглавит «Рубин».

3. Андрей Тихонов ушел из «Енисея» и будет тренировать «Оренбург».

4. Наконец, «Оренбург» возглавил грузинский специалист Темур Кецбая.

5. На «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов обыграл чеха Томаша Бердыха. Анастасия Павлюченкова неожиданно уступила Веронике Сепеде-Ройг из Парагвая.

6. «Химки» обыграли «Зенит» и сравняли счет в полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.

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