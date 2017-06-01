Манчини возглавил «Зенит», Бердыев покинул «Ростов», Тихонов ушел в «Крылья», Кецбая – в «Оренбург». Главные новости дня
«Советский спорт» представляет краткий обзор
главных новостей дня.
1. В российском футболе этот день ознаменовался многочисленными тренерскими перестановками и назначениями. Самая громкая новость – назначение Роберто Манчини главным тренером «Зенита».
2. Курбан Бердыев покинул «Ростов». Ожидается,
что он вскоре возглавит «Рубин».
3. Андрей Тихонов ушел из «Енисея» и будет
тренировать «Оренбург».
4. Наконец, «Оренбург» возглавил грузинский
специалист Темур Кецбая.
5. На «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов
обыграл чеха Томаша Бердыха. Анастасия Павлюченкова неожиданно уступила
Веронике Сепеде-Ройг из Парагвая.
6. «Химки» обыграли «Зенит» и сравняли счет в
полуфинальной серии Единой лиги ВТБ.
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