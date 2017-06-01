Василий Карасев: Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев признался, что давно не видел такого кошмара, какой творился в четвертой игре полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ против «Химок».

«Спасибо моим игрокам, выдержавшим весь этот кошмар, больше у меня нет комментариев. То, что творилось в четвертом матче серии, такого я не видел давно. Не повторится ли ситуация в пятом матче, это не от меня зависит, а от Лиги ВТБ. По Стефану Марковичу неизвестно, насколько он выбыл из строя», - приводит «Р-Спорт» слова Карасева.

«Зенит» в четверг со счетом 71:73 уступил «Химкам» в четвертом матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ. Баскетболисты «Зенита» в сумме заработали 34 фола, три игрока не доиграли матч из-за перебора фолов.

Счет в серии до трех побед стал - 2-2, пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге.