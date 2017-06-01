Аяз Гулиев: Не знаю, вернусь ли в «Спартак». Все решится в ближайшие 10 дней

Полузащитник Аяз Гулиев, который принадлежит «Спартаку» и выступал за «Анжи» на правах аренды, сказал, что пока не знает, где продолжит карьеру.

- «Анжи» остался в премьер-лиге, а «Спартак», с которым вы связаны с контрактом, стал чемпионом. Какой результат для вас более радостный?

- Я очень рад чемпионству «Спартака», тем более, после такого перерыва. Не меньше радуюсь и успеху «Анжи». Я верил в то, что останемся в премьер-лиге.

- Вернетесь ли в «Спартак» в следующем сезоне?

- Пока не знаю. Все решится в ближайшие 10 дней. Или буду играть в «Спартаке», или останусь в «Анжи», - цитирует Гулиева azerisport.com.

В прошедшем сезон 20-летний Аяз Гулиев провел 12 матчей за «Анжи».

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