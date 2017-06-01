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Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года

Источник:  ФК «Монако»Комментарии

Нападающий «Монако» Радамель Фалькао продлил действующий контракт. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.

Сообщается, что новый контракт будет действовать до 2020 года. В завершившемся сезоне 31-летний Радамель Фалькао провел 43 матча за «Монако» и забил 30 мячей при шести голевых передачах.

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