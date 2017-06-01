Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года
Нападающий «Монако» Радамель Фалькао продлил
действующий контракт. Об этом сообщает официальный твиттер клуба.
Сообщается, что новый контракт будет действовать до 2020 года. В завершившемся сезоне 31-летний Радамель Фалькао провел 43 матча за «Монако» и забил 30 мячей при шести голевых передачах.
L'AS Monaco est heureux d'annoncer la prolongation du contrat de @FALCAO jusqu'en 2020 ! 🙌 #Falcao2020 pic.twitter.com/NLfWjtfC2B— CHAMPIONS 🏆 (@AS_Monaco) 1 июня 2017 г.
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