Фалькао продлил контракт с «Монако» до 2020 года

«Химки» обыграли «Зенит» в Лиге ВТБ, Бегович перешел из «Челси» в «Борнмут», а Луческу пожалел о переезде в Питер. Главные новости утра

«Советский спорт» предлагает Вам начать день с главных новостей утра среды.