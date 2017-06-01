Душко Иванович: Усилиями Вяльцева и Зайцева мы изменили ритм игры

Главный тренер подмосковных «Химок» Душко Иванович после победы над петербургским «Зенитом» в четвертом матче полуфинального противостояния Единой лиги ВТБ похвалил россиян, вышедший на замену.



«Первые десять минут «Зенит» играл на своем максимуме, но потом мы смогли изменить ритм игры усилиями Егора Вяльцева и Славы Зайцева, вышедших со скамейки. Мы получили заряд энергии, забивали легкие мячи и должны были повести с большей разницей в счете. В итоге преимущество растеряли, и нам повезло, что победили. Считаю, мы имеем психологическое преимущество теперь, в этом плане все хорошо. Давление есть, но оно позитивное», - приводит «Р-Спорт» слова Ивановича.



«Химки» в четверг со счетом 73:71 обыграли «Зенит» в четвертом матче серии до трех побед, счет в которой стал 2-2. Решающий пятый матч состоится в воскресенье в Санкт-Петербурге. «Химки» уступали по ходу серии 0-2.