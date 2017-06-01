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Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной Аргентины

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В четверг состоится официальная презентацию нового главного тренера сборной Аргентины Хорхе Сампаоли, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Сампаоли в уходящем сезоне тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не было намерено отпускать специалиста, требуя с AFA денежную компенсацию, но впоследствии стороны пришли к соглашению.

Сампаоли возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне под его руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании, завоевав право выступить в Лиге чемпионов.

В апреле из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, с поста главного тренера сборной Аргентины был уволен Эдгардо Бауса. Сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола. В следующем матче квалификации аргентинцы 31 августа сыграют в гостях со сборной Уругвая.

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