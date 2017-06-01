Сампаоли в четверг представят новым наставником сборной Аргентины
В
четверг состоится официальная презентацию нового главного тренера сборной
Аргентины Хорхе Сампаоли, сообщает официальный сайт Ассоциации футбола
Аргентины (AFA).
Сампаоли
в уходящем сезоне тренировал испанскую «Севилью», и руководство клуба не было
намерено отпускать специалиста, требуя с AFA денежную компенсацию, но
впоследствии стороны пришли к соглашению.
Сампаоли
возглавлял «Севилью» с лета 2016 года. В завершившемся сезоне под его
руководством клуб занял четвертое место в чемпионате Испании, завоевав право
выступить в Лиге чемпионов.
В апреле из-за неудовлетворительных результатов в отборочном турнире чемпионата мира 2018 года, который пройдет в России, с поста главного тренера сборной Аргентины был уволен Эдгардо Бауса. Сборная Аргентины после 14 матчей с 22 очками занимает пятое место в отборочном турнире зоны Южноамериканской конфедерации футбола. В следующем матче квалификации аргентинцы 31 августа сыграют в гостях со сборной Уругвая.