Гаске обыграл Эстреллу Бургоса и вышел в третий раунд «Ролан Гаррос»
Матч второго раунда «Ролан Гаррос» в женском
одиночном разряде между французом Ришаром Гаске и представителем Доминиканкой
Республики Виктором Эстреллой Бургосом завершился победой французского
теннисиста. Итоговый счет матча – 6:1, 6:0, 6:4 в пользу Гаске.
Матч продолжался один час и 43 минуты. Гаске сделал три эйса при двух двойных ошибках и 16 невынужденных ошибках. У его соперника ноль эйсов, две двойные и 35 невынужденных ошибок.
В следующем раунде Гаске сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Париж (Франция)
Турнир серии «Большого шлема» Roland Garros
Общий призовой фонд 32 017 500 евро
Открытые корты, грунт
Мужчины
Одиночный разряд
2-й круг
Матч
Гаске Р. (Франция) - Бургос В. (Доминиканская Республика) - 6:1, 6:0, 6:4
Место и дата
01 июня 20:30, , Онлайн-трансляция